تأجيل الجلسة الختامية في "اغتصاب فتاة فرشوط" إلى يوليو

قررت محكمة جنايات نجع حمادي بشمالي قنا، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة المرافعة الختامية في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"اغتصاب فتاة فرشوط"، والشروع في قتلها إلى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا" 21 عاما، وشقيقه "محمد" 19 عاما، و"مصطفى.ر.ع" 22 عاما، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر" 17 عاما، طالبة، بإحدى المناطق الزراعية.

وجرى إحالة المتهمين إلى نيابة العامة، في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.