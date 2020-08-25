التعليم العالي: غداً آخر أيام تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق

أكد السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن غداً آخر يوم لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للتقدم للمرحلة، لافتاً إلى أن الساعة الـ7 مساءً سيتم إغلاق الموقع أمام الطلاب للتقدم لاختيار الكليات وتسجيل الرغبات.

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستنطلق عقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى لها، لافتاً إلى أنه يحق لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق ولكن وفقاً للكليات المتاحة لهذه المرحلة.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أنَّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.

وأكّد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الأربعاء.

كما أوضح "عطا"، أنَّه تمّ فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أنَّ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.