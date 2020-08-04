بعد ظهور نتيجة الثانوية.. 5 أشياء تحدث لأول مرة في تنسيق الكليات 2020

ظهرت، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2020، وبدأ الأهالي والطلاب في البحث عن تنسيق الثانوية العامة، وتنسيق كليات 2020، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومصر على وجه الخصوص بسبب فيروس كورونا.

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع جريدة "الوطن"، برقم الجلوس فقط، من خلال الدخول هنـــــــا.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أهم 5 مؤشرات لتنسيق كليات 2020، من خلال التقرير التالي.

تأجيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

كشف قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أنه لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة المصرية يتم تأجيل انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والكليات، وذلك بسبب النظام الجديد الذي ينص على حصول وزارة التعليم العالي على نتائج اختبارات القدرات وليست نتيجة الثانوية العامة كما كان معتادا.

فتح باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات

يبدأ يوم الخميس القادم فتح باب تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري.

هذا العام هو الأخير للثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ووافق مجلس الجامعات الخاصة على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، إذ إنّ الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.

جامعات أهلية جديدة تبدأ العمل هذا العام

تم طرح كليات حديثة هذا العام، وفي 2019، يندرج أغلبها تحت بند كليات القمة التي ينشدها الأوائل، حيث كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أرسل لمكتب التنسيق، 6 كليات جديدة حتى الآن، سيجري إضافتها وإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني لإتاحتها أمام الطلاب، وهم:

العلاج الطبيعي جامعة بنها.

طب الأسنان جامعة السويس.

الطب البيطري جامعة العريش.

الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.

الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي، وإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.