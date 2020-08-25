الأمن الروسي: 70% من الهجمات الإلكترونية حول العالم مصدرها أمريكا

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أوليج خراموف، أنّ نحو 75% من الهجمات الإلكترونية في العالم، تتم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خراموف، في تصريحات صحفية، حسب ما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم، إنّ الأمريكيين يتصدرون الإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الضارة بحجم كبير، حيث وصل حجم الهجمات الإلكترونية في الفترة 2016 ــ 2019، والتي مصدرها الولايات المتحدة إلى ما بين 40 إلى 70%"، مضيفا أنّ من 2 إلى 7% من الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من روسيا".

وأعلنت شركة الأمن السيبراني الروسي كاسبرسكي لاب، أعلنت في وقت سابق، أنّها حددت مجموعة من المتسللين، الذين نفذوا تجسسا إلكترونيا ضد موظفي الحكومات والمنظمات العسكرية في دول عدة.

وبحسب خبراء الشركة، هاجمت مجموعة "القبيلة الشفافة" في الفترة من يونيو عام 2019 وحتى نفس الشهر من عام 2020 أكثر من 1000 هدف في 27 دولة.

وأوضح الخبراء أنّ معظم الأهداف كانت في أفغانستان وباكستان والهند وإيران وألمانيا، واستخدمت المجموعة برمجية حصان طروادة الخبيثة للتحكم عن بعد "كريمسون"، والتي تتسلل لأجهزة الكمبيوتر متخفية في صورة برامج شرعية للقيام بحملات تجسس.