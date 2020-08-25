جزار الهرم يعترف: عثرت على آثار الجماع بملابسها.. قطعتها "حتت"

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، عن مفاجأة في قضية الجزار المتهم بقتل وتقطيع زوجته في منطقة الهرم بالجيزة، ووضع جثتها في "ديب فريزر".

المتهم ويدعى "محمود"، 43 سنة، جزار، أفصح عن ملابسات ودافع جريمته، واعترف في محضر الشرطة بأنه يشك في زوجته منذ قرابة 8 أشهر، وأنها على علاقة مع أحد الأشخاص.

وأضاف أنه قبل الجريمة عثر على آثار "سائل منوي" في ملابسها الداخلية، رغم أنه لم يعاشرها، ما دفعه إلى الانتقام منها وقتلها وتقطيع جسدها ووضعه في ديب فريزر، وبعدها فر هاربا إلى منطقة الوراق للاختباء في شقة أحد أصدقائه، وجرى ضبطه.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن قوات الشرطة تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم، وألقي القبض عليه، وجرى اقتياده إلى مكان الشقة "مسرح الجريمة"، للإرشاد عن مكان السلاح المستخدم "سكين وساطور".

وكشف المتهم عن ملابسات الجريمة، قائلا إن زوجته طلبت الطلاق عقب مواجهته لها بما شاهده، وأثناء تواجدهما بالشقة طعنها بسكين عدة مرات في منطقة البطن.

وأضاف أنه لدى محاولة المجني عليها الاستغاثة، أجهز عليها بفصل رأسها عن جسدها، وتقطيع جثتها باستخدام ساطور إلى أجزاء، ووضعها داخل أكياس بالثلاجة "ديب فريزر".

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل على المعاش مُقيم دائرة القسم، بعثوره على جثة كريمته ربة منزل (28 سنة) مُقطعة لأجزاء بداخل ثلاجة "ديب فريزر" بشقة سكنها، ووجود خلافات بينها وزوجها جزار (43 سنة)، له معلومات جنائية.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه من خلال بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.