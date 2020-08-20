جزار الهرم ليس أولهم.. حكايات الجزارين مع القتل
«جزار» يقتل زوجته وطفليه: «ماكنتش حاسس بنفسى»
كتب:
الوطن
12:56 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
جزار الهرم وزوجته
"أوعى السلاح يطول".. جملة كثيرا ما تترد على الألسنة لتفادي حدوث كارثة، ولكن عند الجزارين استخدام السكين بشكل معتاد أشبه باستخدام خلة الأسنان عند عامة الناس، فأيدي الجزار اعتادت ملامسة السكين والساطور حتى أصبحا يشكلان جزءاً من هويتهم، هذا ما دفع العديد من الجزارين لجرائم قتل مختلفة الأسباب والأشكال، كان آخرها جزار الهرم المتهم بقتل وتقطيع زوجته إلى أجزاء، ووضعها داخل ديب فريزر، في شقة الزوجية بالهرم.
وتستعرض لكم "الوطن" حكايات الجزارين القتلة خلال الأعوام السابقة في التقرير التالي:
https://www.elwatannews.com/news/details/4955026
"ساطور.. 3 سكاكين".. أسلحة استخدامها الجزار المتهم بقتل وتقطيع زوجته إلى 6 أجزاء، ووضعها داخل ديب فريزر، داخل شقة الزوجية بالهرم.
https://www.elwatannews.com/news/details/4551066
مذبحة كفر الدوار.. قصة جزار ساقه الشيطان إلى حبل المشنقة
https://www.elwatannews.com/news/details/4662999"
ضبطهم متلبسين أثناء العلاقة".. جزار ينتقم من زوجته وعشيقها بالجيزة
https://www.elwatannews.com/news/details/4610945
جزار يقتل ابنة زوجته الطفلة لتبولها على نفسها في الخانكة.. المتهم: ضربتها بقصد تعنيفها بسبب اشمئزازي منها
https://www.elwatannews.com/news/details/4302680
ضبط مالك محل جزارة قتل تاجر جمال في الجيزة
https://www.elwatannews.com/news/details/3189014
فى عيد الأم.. جزار عائد من إيطاليا يقتل والدته بسكين.. قالت له: يا عاطل
https://www.elwatannews.com/news/details/1118213
جزار شبرا قتل صديقته بائعة الفاكهة بعد 8 سنوات من الحب والعشق الحرام: «هانتنى فدبحتها»
https://www.elwatannews.com/news/details/1152368
الجزار و«مراته» قتلوا موظفا عشان يسرقوه ولقوا موبايل: «حلف ومصدقناش»
https://www.elwatannews.com/news/details/1022689
«الجزار» ينتقم من زوجته وبناته الأربع: «الموت حرقاً.. أو بالقفز من الثامن»
https://www.elwatannews.com/news/details/1044883
«جزار» يقتل زوجته وطفليه: «ماكنتش حاسس بنفسى»