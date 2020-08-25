مدحت السباعي.. فنان بـ3 مواهب" و30 عملا

قدم العديد من الأعمال الكوميدية كمخرج، فضلا عن مشاركته في التأليف والتمثيل ببعض الأعمال، ورغم عشقه للوقوف أمام الكاميرا ممثلا، لكنه كان يهوى العمل بـ"مزاج" وتقديم ما يروق له، سواء كان كوميديا أو فانتازيا أو غموض وإثارة، حتى رحل في هدوء يوم 22 مايو 2014، تاركا أكثر من 30 عملا فنيا "كمخرج ومؤلف وممثل".

وفي مثل هذا اليوم من العام 1949، ولد المخرج والمؤلف مدحت السباعي، الذي احتفى عام 1981 بتقديم أولى تجاربه من خلال فيلم "وقيدت ضد مجهول"، عن قصته، وبطولة محمود ياسين، عزت العلايلي، صفية العمري، محسن سرحان، وعملت إيناس الدغيدي معه كمساعد مخرج.

ومع الفنان محمود ياسين، قدّم السباعي الفيلم الكوميدي "الستات"، بطولة هالة صدقي، فيفي عبده، عبلة كامل، إيمان، وعلا رامي، عن قصة ماجدة خيرالله.

كما قدم معه فيلم "ثلاثة على مائدة الدم"، بطولة إلهام شاهين، سعيد صالح، قصة وإخراج مدحت السباعي، والمسلسل الكوميدي "بابا في تانية رابع"، عن قصة فداء الشندويلي.

وقدّم السباعي، أشهر أفلام الفنان محمد صبحي الكوميدية "العميل رقم 13" عن قصة محمود فهمي، بطولة صابرين، إيمان، نبيل الحلفاوي، وزوزو نبيل، وقدم معه أيضًا فيلم "إحنا اللي سرقنا الحرامية" من كتابته وإخراجه، بطولة صابرين، خالد زكي، وحسين الشربيني، وفيلم "رجل بسبع أرواح" بطولة سماح أنور، جميل راتب، وفيلم "الجريح" بطولة فريد شوقي، ليلى علوي، صفية العمري.

ومع محمود عبدالعزيز، قدّم السباعي "تأليفًا وإخراجًا" فيلم "فقراء لا يدخلون الجنة"، بطولة يوسف شعبان، أثار الحكيم، ومحمد رضا، و"لخطبيطة" بطولة حسين الشربيني، ماجدة زكي، صلاح عبدالله.

ومع يسرا، قدّم مدحت السباعي "تأليفًا وإخراجًا" فيلم "امرأة أيلة للسقوط"، بطولة محمود حميدة، محمد وفيق، فريد شوقي، هدى سلطان، صلاح قابيل.

وقدّم مدحت السباعي، فيلم "فرسان أخر زمن" بطولة فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، إلهام شاهين، نجوى فؤاد، وصابرين.

والسباعي،

وتعاون السباعي، مع والده الشاعر عبدالمنعم السباعي، من خلال مشاركته في كتابة سيناريو وحوار فيلم "نواعم" الذي أخرجه مدحت عام 1988، بطولة فريد شوقي، محمود ياسين، شهيرة، ممدوح وافي، وصلاح قابيل.

تزوج السباعي، المنتجة ناهد فريد شوقي، كريمة فريد شوقي، ثم حدث الانفصال بينهما بعد أن أثمر زواجهما عن انجاب ابنتيهما "نجوى" وناهد السباعي، التي سارت على درب الأسرة في مجال التمثيل وعشق الفن.

وكانت أخر أعمال مدحت السباعي عام 2013، مسلسل نظرية الجوافة، مع إلهام شاهين وهالة صدقي، سماح أنور، هاني رمزي، وأشرف عبدالباقي.