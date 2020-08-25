سر مشاركة عبد الباسط حمودة في جنازة قتيل الدويقة

قالت علا زوجه إكرامي كلاي 42 سنه والذي قتل رميا بالرصاص وذبحا علي أيدي 3 أشقاء بمنطقة الدويقة مساء الجمعة الماضي ، بأن المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كان أول الحاضرين جنازة زوجها إكرامي حيث أنه ابن الدويقة بالإضافة الي انه تربطه علاقة طيبة بزوجها حيث أن المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة هو الذي قام تربية إكرامي ، وأضافت بانهم عندما ذهبوا الي مشرحة زينهم لاستلام جثمان إكرامي وجدوا عبد الباسط يجلس علي المقهى المجاور للمشرحة في انتظار انتهاء الأطباء من تشريح الجثمان ثم تغسيله وتكفينه تمهيدا لدفنه

ويذكر أن المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة قد تلقي خبر مقتل إكرامي كلاي بصدمه وحاله من الحزن ، ولم يتأخر عن توديعه الي مثواه الأخير

بداية الواقعة بتلقي المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي مساء الجمعة بنشوب مشاجرة ومتوفى في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة إكرامي كلاي 43 سنه ، مصاب بعدة طعنات وجروح ذبحية بالرقبة، والعثور على شقيقه كريم كلاي 37 سنه مصابا بإصابات بالغة وتم نقل المصاب إلى المستشفى والمتوفى للمشرحة

وكشفت التحريات أن 3 أشقاء وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، حيث إنه قبل 5 سنوات رفض المتوفى بناء المتهم غرفة بجوار منزله، وعندما شرع في البناء قام المتوفى بالتعدي عليه بسلاح أبيض أسفر عن بتر 3 أصابع للمتهم، ودخل المجني عليه السجن لقضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات ، وقبل أيام خرج من السجن وترك المنطقة هو وعائلته وذهبوا للإقامة في منطقة السلام، ويوم الواقعة حضر المجني عليه وشقيقه لتقديم واجب العزاء في أحد أصدقائه بالمنطقة والذي توفي أثناء عمله بأحد الجراجات، وبعد تقديم واجب العزاء وأثناء خروجهما من المنطقة تفاجأوا بالأشقاء الثلاثة ينتظرونهما بالأسلحة البيضاء وقاموا بالاعتداء عليهما ولفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة بينما أصيب شقيقه بإصابات بالغة وتوفي صباح اليوم اثناء تلقي العلاج بمستشفي الحسيني الجامعي وعقب تقنين الإجراءت تم ضبط المتهمين الثلاثة والأسلحة المستخدمة في الواقعة واعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام.