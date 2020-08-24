3 أشقاء يذبحون عاملًا ويصيبون شقيقه بسبب خلافات في منشأة ناصر

أنهى 3 أشقاء في منطقة منشأة ناصر حياة عامل ذبحًا، وأصابوا شقيقه بإصابات خطيرة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وتم نقل المصاب لمستشفى الحسين.

تلقى المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة، ووجدوا متوفيًا في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطعنات وجروح ذبحية بالرقبة، وإصابة شقيقه بإصابات ذبحية خطيرة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافًا حدث قبل 6 سنوات، عندما قام المجني عليه بمنع المتهم من بناء غرفة بجوار منزله، وعندما شرع في البناء أحضر المجني عليه سلاحًا أبيض وسدد له عدة طعنات أسفرت عن بتر 3 أصابع للمتهم، ودخل على أثرها المجني عليه السجن لقضاء عقوبة 5 سنوات، وقبل أيام خرج المجني عليه من السجن بعد قضاء العقوبة، وترك المنطقة هو وعائلته خوفًا من انتقام أهل المتهم، وذهبوا إلى منطقة السلام، ويوم الواقعة ذهب المجني عليه بصحبة شقيقه إلى منشأة ناصر لتقديم واجب العزاء في وفاة أحد أصدقائه، وأثناء خروجه من المنطقة فوجئ بالمتهم وشقيقيه يحملون الأسلحة البيضاء، وقاموا بضربهم حتى لقي الأول مصرعه بينما أصيب شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.