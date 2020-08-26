10 أعمال سينمائية مر على إنتاجها 20 عاما أبرزها "شورت وفانلة وكاب"

مرت 20 عاما، على إنتاج عدد من الأفلام المهمة، التي عرضت في تاريخ السينما المصرية، وحصد بعضها عدد من الجوائز في أهم المهرجانات، وكانت السبب وراء نجومية البعض، بعد ظهورهم الأول بالأعمال السينمائية، وفي التقرير التالي نوضح أبرزها:

"الناظر"

للفنان علاء ولي الدين، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفه، كان اسم الفيلم في البداية "الناظر صلاح الدين" لكن تم تعديل الاسم لأسباب رقابية، ولعل السبب هو أن العنوان مأخوذ من فيلم تاريخي اسمه الناصر صلاح الدين، وإن كان الفيلم يظهر في بعض المصادر باسمه الأصلي.

"شجيع السيما"

للفنان أحمد آدم، ومن تأليف مصطفى السبكي وإخراج علي رجب.

"بليه ودماغه العالية"

للفنان محمد هنيدي وغادة عادل وسعيد صالح، ومن إخراج نادر جلال، وشارك أيضا في هذا الفلم الفنان محمد شرف والفنان منير مكرم

"هاللو أمريكا"

للزعيم عادل إمام، وهو الجزء الثالث من ثلاثية بخيت وعديلة، وشارك في البطولة كلا من شيرين، ومن تأليف لينين الرملي وإخراج نادر جلال.

"شورت وفانلة وكاب"

للفنان أحمد السقا ونور وسامي العدل، ومن إخراج سعيد حامد، وفاز الفيلم بخمس جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي، منها جائزة احسن مخرج لسعيد حامد واحسن ممثل لأحمد السقا.

"بونو بونو"

من بطولة نادية الجندي، وياسر جلال، من تأليف أحمد البيه وإخراج علي عبد الخالق .

"عليه العوض"

لفاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين، ومن تأليف إبراهيم مسعود، وإخراج علي عبد الخالق .

"عمر"

للفنان خالد النبوي، منى زكي وأحمد حلمي وموناليزا وماجد الكدواني وعادل الفار ومن تأليف وإخراج أحمد عاطف.

"فرقة بنات وبس"

للفنان هاني رمزي، وماجد المصري، وأميرة فتحي، ويوسف داود، ورجاء الجداوي، وماجد الكدواني.ومقتبس عن الفيلم الأمريكي البعض يفضلونها ساخنة.

"الكلام في الممنوع"

وهو من إخراج عمر عبدالعزيز، وتأليف ناجي جورج، وإنتاج هاني جرجس فوزي، ومن بطولة نور الشريف، وماجدة زكي، وماجد المصري، وأمينة رزق، ومنى عبد الغني.