نقيب المحامين يشكل لجنة لانتخابات النقابات الفرعية و"جمعيات الدمج"

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بتشكيل اللجنة المختصة بالإعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية والجمعيات العمومية للدمج.

وجاء نصه كالآتي: "قرار بتشكيل اللجنة المختصة بالإعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية والجمعيات العمومية للدمج بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته.

وموافقة مجلس النقابة العامة بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 بإجراء انتخابات النقابات الفرعية – والدعوة لعقد جمعية عمومية لدمج النقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط.

وعلى الموافقة على تشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لعقد جمعيات الدمج وإجراء الانتخابات.

قررنا أولاً: تشكيل لجنة رئيسية بالنقابة العامة للمحامين للإعداد لإجراء الانتخابات الخاصة بالنقابات الفرعية، وكذا عقد الجمعيات العمومية المتعلقة بالدمج من السادة الأساتذة:

1- الأستاذ/ مجدي سخي رئيساً للجنة

2- الأستاذ/ حسين الجمال مقرراً للجنة

3- الأستاذ/ صلاح سليمان أميناً للجنة

4- الأستاذة/ فاطمة الزهراء عضو

5- الأستاذ/ عبد المجيد هارون عضو

6- الأستاذ/ عبد الحفيظ الروبي عضو

7- الأستاذ/ محمد نجيب عضو

وتكون مهمة اللجنة، الإعداد والتجهيز لإجراء عملية الانتخاب والدمج بدءً من الإعلان، وتحديد المواعيد، وضبط الجداول، وتحديد اللجان، وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأيضاً حصر وتحديد الجزئيات بكل محكمة ابتدائية لتحديد عدد أعضاء المجلس.

ثانياً: للجنة أو لرئيسها الاستعانة بموظفين النقابة العامة أو الفرعية من ذوي الخبرة في هذا المجال، وندبهم للعمل والتفرغ له، وتقرير صرف البدل المناسب لهم عن ذلك العمل وفقاً للمتبع.

ثالثاً: تختص اللجنة بالاتفاق مع أي من الجهات القضائية للإشراف على عملية إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج وإجراء العملية الانتخابية.

رابعاً: يكون للجنة أو رئيسها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وكل ما يخص إجراء الانتخابات وتجهيز المستندات اللازمة لتلك العملية.خامساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدروه وتبلغ جميع الإدارات.