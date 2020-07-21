نقيب المحامين يوضح حقيقة اقتحام عضو مجلس نقابة للنادي النهري بالسلاح

أوضح نقيب المحامين رجائي عطية، ما أثير حول حمل عضو مجلس النقابة عمر هريدي، أو أحد مرافقيه، لسلاح ناري أثناء تواجده بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

وقال النقيب: "لا يجوز لأحاد الناس أن يعرف عيار السلاح أو نوعه، إنما المختصون وفقا للقانون"

وأضاف: "راجعت عضو المجلس وأوضح لي أنها حراسة ترافقه في جولاته الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتبس الأمر على البعض، وأنه على استعداد بأن يعتذر للمحامين وإلى مجلس النقابة وهيئة المكتب عما تسبب فيه من التباس لم يكن يقصده، وقبلت الإيضاح منه، وطالبته بألا تتكرر".

من جانبه قال عضو مجلس المحامين عمر هريدي: "لدي رخصة لأربع قطع سلاح، عبارة عن طبنجة وثلاث بندقيات، والجميع يعرف أن لدي خصومة ثأرية، وحملي للسلاح أمر اعتدت عليه في كل مكان سواء في أسيوط أو القاهرة، واعتدت عليه كابن من أبناء الصعيد، ولم يكن الغرض منه كما روج له البعض، ولكن كل الاحترام لشخص النقيب وهيئة المكتب وأعضاء المجلس، وكل المحامين في عموم مصر، وأفخر أنني محام منذ حصولي على ليسانس الحقوق".