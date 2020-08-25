الأوبرا تعلن تفاصيل مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29

أعلنت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، تفاصيل وشروط مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء والعزف، المصاحبة لفعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقام في الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر المقبل.

وقالت الفنانة جيهان مرسى، مدير المهرجان والمؤتمر، إنّ مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني الكبرى في الغناء هذا العام، اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة، على ألا يزيد عمر المتسابق على 45 عاما، وأن يقدم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية "التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء"، إلى جانب أسطوانة مدمجة منفذة فعليا.

وجرى رصد جائزة للفائز بها قيمتها 100 ألف جنيه، أما القسم الخاص بالشباب فموضوعها فن الارتجال، وتشترط أن يكون عمر المتسابق من 17 حتى 35 عاما، وأن يؤدي أغنية من أحد القوالب التراثية، وأغنية من اختياره يتخللها ارتجال أو موال، وجرى رصد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 75 ألف جنيه.

أما المسابقة الخاصة بالأطفال، فاشترطت أن يكون عمر المتسابق من 6 الى 14 عاما، وأن يؤدي عملا من أحد القوالب الغنائية التراثية، وآخر من اختياره، وجرى رصد جوائز للمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه، أما مسابقة العزف على آلة التشيللو اشترطت ألا يزيد عمر المتسابق على 35 عاما، وأن يكون قادرا على القراءة الوهلية، ويؤدي مقطوعة من أحد القوالب الآلية، إلى جانب مقطوعة من اختياره يتخللها تقاسيم في مقام البياتي ومشتقاته، أو مقام الرست ومشتقاته، وجرى رصد 3 جوائز للمراكز الأولى بقيمة 45 ألف جنيه، ويمكن لإدارة المسابقة توفير عازف عود لمصاحبة المتسابق بناء على رغبته، وجرى تحديد 25 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بمختلف فروع المسابقة.