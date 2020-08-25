التحقيق مع عضو هيئة تدريس بآداب المنصورة لاتهامها بالتلاعب بالإجابات

أحال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، عضو هيئة تدريس بكلية الآداب للتحقيق، لاتهامها بالتلاعب في أوراق إجابات طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، ووقفها عن العمل.

واشتكى الطلاب بوجود سنتر للدروس الخصوصية بالمنصورة، سيتولى تعديل درجات بعض الطلاب عن طريق عضو هيئة تدريس.

وأمر رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، لفحص أوراق الطلاب والتحقيق في الواقعة، موجها بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين لتصحيح أوراق الإجابة.