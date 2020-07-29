رئيس جامعة أسيوط يفتتح مسرح كلية الآداب بعد تطويره

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، مسرح كلية الآداب بعد الانتهاء من تطويره بحضور الدكتور شحاتة غريب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة دور العلوم الإنسانية في توثيق الحضارات عن طريق مختلف الفنون والآداب، مشيداً بدور كلية الآداب وما تضمه من أقسام متنوعة في مختلف علوم اللغات والآداب والثقافة.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد صابرعميد كلية الآداب، بأن خطة تطوير مسرح الكلية بدأت في 2018، ضمن خطة متكاملة لتطوير حرم الجامعة القديم مع الحفاظ على طابعه المعماري المتميز، تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة.

وأضاف أن المسرح يتسع لنحو 350 فردا ومزود بأحدث أجهزة الصوت والضوء.