كورونا يصيب "توت عنخ آمون" في لندن ويعيده إلى أرض الوطن

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن عودة معرض توت عنخ آمون "كنوز الفرعون الصغير"، والذي يحوي 166 قطعة أثرية من لندن، بالرغم من أن المعرض كان من المفترض أن يستمر حتى 2024.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يستكمل المعرض جولة في عدد من الدول منها أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية قبل عودته إلى مصر، بسبب فيروس كورونا العالمي الذي تسبب في وقف كل الأنشطة العالمية بما فيها المعارض الخارجية، حيث أغلق المعرض والذي كان مقاماً بقاعة "ساتشي" بلندن في شهر مارس الماضي قبل موعد انتهائه رسميا بـ44 يومًا.

وأضاف أنه بالرغم من أن مجلس الوزراء وافق على تعويض الجهة المنظمة بـ 44 يومًا كبديل لفترة الإغلاق، إلا أن استمرار الغلق الجزئي بلندن لم يمكن الجهة المنظمة من ذلك.

وتابع "العناني" في تصريحات لـ"الوطن"، خاطبتنا الجهة المنظمة للمطالبة بمنحها عام كامل تضع خلاله آثار المعرض بالمخازن لحين أنتهاء أزمة كورونا، ورفع الاجراءات الاحترازية ببريطانيا، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب السلطات المصرية لمخالفتة للتعاقد والقوانين المصرية المنظمة للمعارض الخارجية، لذا كان القرار بعودة توت عنخ آمون إلى مصر، حيث يصل مطار القاهرة غدا الخميس.

وعن وجهة آثار المعرض بعد عودته إلى مصر قال وزير السياحة والآثار: كان أمامنا خيارين إما أن نعيده للمتحف الكبير لوضعه في المخازن لحين افتتاح المتحف الكبير 2021، أو نستغل تلك الفترة ونضعة في أحد المتاحف المزمع افتتاحها قريبًا كقطع عرض متغيرة، حيث ستوضع بعض القطع بمتحف شرم الشيخ، والذي تقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، لاتاحة الفرصة أمام زوار المدينة السياحية لمشاهدة تلك الكنوز النادرة، مما سيمثل عنصر ترويج للسياحة والآثار، والبعض الآخر في المتحف الكبير الذي سيجمع 5 آلاف قطعة من كنوز الفرعون الشاب.