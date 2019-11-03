اصطف آلاف الزائرين أمام المدخل الرئيسي لقاعة "ساتشي" في انتظار دخول معرض "توت عنخ آمون" بعد افتتاحه، لمشاهدة بعض كنوز الملك الشاب التي حلت ضيفًا على مدينة لندن في محطتها الثالثة بعد زيارة مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ومدينة باريس بفرنسا.

وذكرت الشركة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون، في بيان أصدرته اليوم، أنه بسبب تزاحم الجمهور أمام المدخل الرئيسي لقاعة العرض؛ مدت إدارة القاعة بالتعاون مع الشركة ساعات الزيارة اليومية للمعرض، على أن تبدأ مواعيد الزيارة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي عند الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الرابعة والنصف ما عدا يومي الخميس والسبت، وتنتهي مواعيد الزيارة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، أما يوم الأحد فتنتهي الزيارة في الساعة السابعة والنصف.

وأكّدت الشركة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون، أنَّه حتى الآن جرى بيع 300 ألف تذكرة، مبينة أن معظم التذاكر مباعة حتى منتصف شهر فبراير2020.

يُذكر أنَّ وزير الآثار افتتح معرض توت عنخ آمون، مساء أول أمس الجمعة في احتفالية ضخمة حضرها 1000 مدعو من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم المجتمع البريطاني.