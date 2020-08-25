بيان سوداني إثيوبي يؤكد دعم الحوار تحت مظلة أفريقية لحل ملف السد

أكد السودان وإثيوبيا، دعم الحوار تحت مظلة إفريقية لحل ملف السد الإثيوبى، وذلك وفقا لبيان أصدراه فى ختام مباحثات رئيسي وزراء الدولتين بالخرطوم اليوم، حسبما أعلنت قناة "سكاى نيوز عربية".

وبدأت بمجلس الوزراء السودانى صباح اليوم، المباحثات الثنائية السودانية الأثيوبية، حيث رأس الجانب السوداني رئيس الوزراء الدكتورعبدالله حمدوك، ومشاركة وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الثقافة والإعلام، والطاقة والتعدين، الري والموارد المائية.

فيما رأس الجانب الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بمشاركة وزراء الخارجية، الدفاع والري.

وتناولت المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين وفقا لوكالة الأنباء السودانية.