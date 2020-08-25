وكيل تعليم أسوان يهنئ مكتبات أسوان لحصدها المراكز الأولى بالجمهورية

هنأ الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعبد الكريم لطفي وكيل المديرية، اليوم، توجيه المكتبات وعلى رأسهم علاء الدين محمد مختار الموجه العام، لفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019-2020.

وقدما التهنئة للتلميذة حنين محمود محمد جمال بمدرسة على ناصر الإبتدائية بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة (أقرأ وارتق) ضمن المشروع القومي للقراءة، تحت إشراف أخصائيات المكتبة (نهى جميل/آلاء وفدي) والموجهات (هبة أحمد/ حنان حسين).

وهنئا المدارس الفائزة في مسابقة (المكتبات النموذجية) حيث فازت مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة بنين بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والتهنئة لأخصائي المكتبة (هشام محمود/ عبد الراضي سيد) والموجهين (عبد السلام علي/ عز الدين محسب) بينما فازت مدرسة سلوا قبلي الثانوية المشتركة بإدارة كوم أمبو التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وقدما التهنئة لأخصائي المكتبة (محمد يوسف) والموجه (عبدالعظيم يوسف) وفازت مدرسة أبوسمبل شرق الإبتدائية بإدارة نصر النوبة التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والتهنئة لأخصائية المكتبة (هدى محمد) والموجه (محمد عبدالله)، وتمنيا مزيدًا من النجاح والتميز لجميع أبناء أسوان المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.