تسليم 720 وحدة بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. أعرف الأوراق المطلوبة

بدأت وزارة الإسكان، متمثلة فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فى تسليم 720 وحدة سكنية فى مشروع "دار مصر"، فى القاهرة الجديدة، وذلك بداية من يوم الأحد الماضي، حتى 2 أكتوبر المقبل.

وقال أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات 30 عمارة بالمرحلة الأولى، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي، خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول.

وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة، وصورة بطاقة للفائز بالوحدة وزوجته.

ووفقا لما أعلنه موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يعد مشروع "دار مصر"، مشروع سكني متوسط تبنته وزارة الإسكان، ويهدف لإتاحة وحدات سكنية بسعر مناسب أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص فى أفضل مواقع بالمدن الجديدة بإجمالي عدد 400 ألف وحده سكنية.

وفي إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، ذوي الدخول المتوسطة (مشروع دار مصر) ويهدف إلى توفير وحدات كاملة التشطيب على ثلاث مراحل، وقد شملت المرحلة الأولى والثانية مدن (مدينة 6 أكتوبر– مدينة السادات– مدينة الشروق– مدينة العاشر من رمضان– مدينة العبور– مدينة القاهرة الجديدة– مدينة بدر– مدينة دمياط ).

أما المرحلة الثانية فتتمثل فى 12 مدينة منها 8 مدن من المرحلة الأولى و4 مدن جديدة فى المرحلة الثانية وتتمثل فى ( مدينة المنيا الجديدة – مدينة الشيخ زايد – مدينة برج العرب – مدينة 15 مايو ).

وتشمل المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها، (GANNA) حالياً مدن (مدينة 6 أكتوبر– مدينة القاهرة الجديدة– مدينة العبور- مدينة الشروق– مدينة دمياط الجديدة– مدينة الشيخ زايد– مدينة المنيا الجديدة– مدينة المنصورة الجديدة)، وتتميز بنموذج معماري مميز، كما ستحاط كل مرحلة على حدى بسور شجري لتوفير الخصوصية.