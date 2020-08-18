كيف يحجز المصريون بالخارج شقة في مشروعات دار وسكن مصر وجنة؟

تقدم وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية عددا من الوحدات السكنية في 3 مشروعات موزعة على 13 مدينة جديدة على مستوى 9 محافظات وهي: "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس الحالي.

ويأتي مشروع سكن مصر ضمن المشروعات المطروحة للحجز في 5 مدن جديدة هي: "أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط" بإجمالي 691 شقة سكنية بمساحات تتراوح من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا، بمقدم حجز 40 ألف جنيه.

فيما يأتي مشروع دار مصر ضمن المشروعات المطروحة للحجز في 4 مدن، هي: (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا، بمقدم حجز 60 ألف جنيه.

أما مشروع جنة للإسكان الفاخر يأتي بأعلى مقدم حجز، ويبلغ 80 ألف جنيه، وذلك في 4 مدن، هي: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100 متر إلى 150 مترًا، بمقدم حجز 80 ألف جنيه.

وتقدم "الوطن" للمصريين العاملين بالخارج كيفية حجز شقق الإسكان على النحو التالي:

خطوات حجز شقق الإسكان للمصريين العاملين بالخارج

ويشترط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على المصريين العاملين في الخارج الراغبين في التقديم بالمشروعات الثلاثة، تقديم ورق يثبت صافي الدخل الشهري وموثق من القنصلية المصرية.

ويتم التقدم والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، وإرفاق صورة إثبات الشخصية.

كما يتم تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري التي تم توثيقها من القنصلية، ويتم إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل، كما يتم إرفاق صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

ولمعرفة خطوات التسجيل وكيفية إرفاق المستندات المطلوبة يمكنك مشاهدة الفيديو الآتي الذي يقدمه صندوق الإسكان:

الشروط العامة للحجز بالمشروعات الثلاثة

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ 14 فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخذا كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجر وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله على 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا)، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا)، وفى حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.