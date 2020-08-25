ناشط ليبي: السراج لا يستطيع وقف المرتزقة ولا الميليشيات عن قمع الناس

قال الناشط السياسي والحقوقي الليبي، سراج التاورغي، إن فايز السراج رئيس حكومة طرابلس، لا يستطيع وقف المرتزقة ولا الميليشيات عن قمع الناس وتحويل حياتهم إلى جحيم، معتبراً أن الليبيين لا يثقون فيه، ولا فيما تجريه الجهات التابعة له من تحقيق مزعوم في استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي في طرابلس.

وأضاف التاورغي لـ«الوطن»، أن ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق اقتحمت مناطق في الجبل الغربي واعتقلت عدداً كبيراً من أبناء هذه المناطق، وهو ما يهيل التراب على الهدنة التي تم الإعلان عنها ويجعلنا لا نثق في أي سلام يروج له السراج وجماعته.

وأشار إلى أن فايز السراج فشل قبل ذلك في إحلال الأمن بعد اتفاق الصخيرات، وهو ما أدى لاستقالة عدد من أعضاء المجلس الرئاسي من قبل، مؤكداً أن المشكلة تكمن في ولاء رئيس الحكومة المطلق للأتراك، وليس لليبيين.

وخرجت مجموعات من المواطنين للتظاهر يومي الأحد والاثنين، في العاصمة طرابلس، قوبلت بالرصاص الحي لتفريقها، ما أوقع عدداً من الإصابات بين المدنيين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.