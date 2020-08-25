وزير الشباب: 4694 وافدة سورية وأفريقية تستفيد من المشروعات الحرفية

نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية "الكروشية" ضمن برنامج "المساحات الآمنة" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA.

وأقيمت الدورة التدريبية بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بمشاركة 25 فتاة من الوافدات السوريات والمصريات.

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب نفذت جلسة تدريبية للوافدات السوريات والمصريات بمركز شباب العبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ضمن نفس البرنامج.

من جانبه؛ أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على مستوي الجمهورية لأشقائنا العرب الوافدات من أجل نشر افاق التنمية في كافة المجالات، مبيناً ان البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات امنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات وهي "الشرقية، القليوبية، دمياط، اسوان، الجيزة، ليبلغ عدد المستفيدات من البرنامج 4694 من الوافدات السوريات والأرفاقة والمصريات حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد وافق على استمرار تشغيل وحدة "طوّر وغيّر" بالوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، موجها نحو التوسع في تقديم خدمات الوحدة لعدد 5 ملايين شاب وفتاة على مستوى كل المحافظات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بدعم مجال ريادة الأعمال، وثقافة العمل الحر، وتأهيل الشباب لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح صبحي، أن مبادرات الوحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تتضمن مبادرة التوظيف الإلكتروني، والعمل الحر وتنفيذ الأيام الافتراضية للتوظيف، بواسطة MS Team، مبادرة التدريب من أجل التوظيف، سفراء "طور وغير" بأفريقيا، مبادرة "كن رائد أعمال، ومبادرة ارسم مستقبلك- ابني مشروعك"، ومسابقات رواد الأعمال والابتكار.

وتواصل الوحدة، عملية صقل وتدريب 1000 مدرب من العاملين بالشباب والرياضة بالمحافظات، بهدف تدريب نحو مليون شاب سنويا؛ وتنفيذ النموذج المتكامل لمبادرة "طور وغير"، لمساعدة الشباب من الجنسين، على اكتساب المعارف والمهارات، وإتاحة فرص حقيقية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وفهم سوق العمل بشكل جيد، عن طريق توفير خدمات التوجيه والارشاد الوظيفي، والاستشارات المهنية للتعرف علي الفرص والوظائف المتاحة.

وكذا التعرف علي البرامج التدريبية المتخصصة، التي يقدمها المشروع في المجالات ذات الصلة بسوق العمل المصري وأهمها التدريبات التكنولوجية ومهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب، وربطهم بأصحاب الأعمال بسوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة، بما يتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم التي تم اكتسابها.