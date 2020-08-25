مبادرة "مصر بلا غرقى" تنطلق من الجامعات المصرية برعاية الشباب والرياضة

أعلن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ، وصاحب فكرة مبادرة مصر بلا غرقى، انطلاق المبادرة من داخل الجامعات المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الشاذلي خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقد، أون لاين، بمناسبة افتتاح الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة إلى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أن الهدف من المبادرة الحد من حوادث الغرقى، وذلك من خلال رفع الوعي وثقافة الإنقاذ وتعليم مهارات الإنقاذ الأساسية للمواطن المصري وذلك في كل محافظات مصر.

وأضاف الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أن تضامن الاتحاد مع المبادرة، له أهمية كبيرة، وسيؤتي ثماره في تقليل نسبة حالات موت الغرقى بمصر، لا سيما وأن الشيرحة العظمى من المجتمع من شباب الجامعات وهي الشريحة الكبيرة التي تتعرض للغرق سنويا.

وأشار الدكتور حازم الروبي، المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة، إلى أنه يستهدف مشاركة 10 آلاف طالب وطالبة من 30 جامعة على مستوى الجمهورية في المبادرة، ما يعد بالأهمية بمكان لتوعية أكبر عدد من الشباب بضرورة تعلم أساسيات الغوص والإنقاذ.