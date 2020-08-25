بومبيو وحمدوك اتفقا على الوصول لاتفاق متوازن بشأن السد الإثيوبي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو ونظيره السوداني عبد الله حمدوك، اتفقا على الوصول إلى اتفاق متوازن بشأن السد الإثيوبي، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو بحث مع رئيس مجلس السيادة في السودان أهمية استمرار دعم الجيش للحكومة الانتقالية، فضلًا عن مناقشة التطورات الإيجابية في العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن بومبيو أكد أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للبلدين.