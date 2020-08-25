"الصحة" تكشف السبب وراء زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا

قال الدكتورأمجد حداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا مرتبط بالتجمعات، لافتا إلى أن الزيادة التي نشهدها خلال هذه الفترة هي زيادة طفيفة ومتوقعة، والمؤشر العام الخاص بأعداد الفيروس جيدة.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الزيادة التي نشهدها حالياً تعود إلى فترة العيد والتجمعات التي حدثت فيها، فضلًا عن أن هذه الفترة هي إجازة الصيف والتي تشهد الذهاب للشواطئ، كل هذا أدى إلى هذه الزيادة.

وأضاف "الحداد"، أننا ما زالنا في الموجة الأولى من الفيروس، ولا توجد مؤشرات لدخول موجة ثانية حتى الآن، وإذا حدثت ستكون أقل شراسة من الموجة الأولى نظرًا لأن الفيروس قوته ضعفت، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى، مشيرا إلى أنه في حال توافر اللقاح فهو غير كافي أيضا للحماية من الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية لابد وأن تكون بجانبه.

وسجلت وزارة الصحة والسكان يوم السبت الماضي 89 حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا وكانت المرة الأولى التي تسجل الوزارة أقل من مئة إصابة بعد أكثر من أربعة أشهر من تفشي الجائحة، ثم عادت لتسجل 103 حالات يوم الأحد، وارتفع المؤشر بنسبة طفيفة أمس لتسجل الوزارة 138 حالة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة جرى شفاؤها، و 5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.