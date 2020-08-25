الكويت: ننتظر توجيه الصحة لفتح الحدود البرية أمام الوافدين

أعلنت الحكومة الكويتية، أنّ لديها خطة بشأن العودة التدريجية للوافدين، إذ قال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الكويتي، إنّ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي الذي عقد الاثنين بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أنّ الأجهزة الحكومية التي لديها طلبات خاصة في شأن عودة الوافدين من بعض الدول، تقدم الطلبات للجنة العليا في شأن فيروس كورونا، بالتوازي مع استمرار المتابعة مع الدول الأخرى، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وبشأن إعادة فتح الحدود البرية قال المزرم: "ما زلنا بانتظار توجيه وزارة الصحة، ومدى استعدادها ورؤيتها لفتح الحدود البرية، مع العلم أنّ الحدود مفتوحة للتجارة وجلب البضائع من الخارج، لتعزيز المخزون الغذائي".

وربط الناطق باسم الحكومة المزرم رفع الحظر عن استقبال القادمين من الدول الـ32، بتوجيهات السلطات الصحية، مؤكدا أنّ عودة الرحلات من هذه الدول، يعود بالدرجة الأولى لرأي وزارة الصحة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل فريق برئاسة أحمد خالد الكليب لتحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية، التي تؤدي لتزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي، وإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد، والعمل به في القطاع الأهلي لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون، ومحاربة تجارة الإقامات، ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بالالتزام بالمعايير، التي تحقق المتطلبات الفنية والأمنية والثقافية والاقتصادية التي تلبي مقتضيات المصلحة العامة.