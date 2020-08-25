بـ"غناء ورقص" ردود فعل نجوم الفن على أغنية بالبنط العريض لحسين الجسمي

تصدرت أغنية بالبنط العريض لحسين الجسمي، محركات البحث على موقع جوجل الشهير، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ15 مليون مشاهدة، منذ طرحها على "يوتيوب".

ونستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز ردود فعل نجوم الوسط الفني، على أغنية بالبنط العريض، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

رنا سماحة

تداولت رنا سماحة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تظهر خلاله بابتسامة، على جزء من كلمات أغنية حسين الجسمي: "آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".

مريهان حسين تغني وترقص على أغنية بالبنط العريض

شاركت الفنانة مريهان حسين، جمهورها ومتابعيها بفيديو مصور من داخل سيارتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تغني وترقص على أغنية بالبنط العريض.

سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لحسين الجسمي

وظهرت الفنانة سوسن بدر، بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تقوم بالرقص والتفاعل مع أغنية بالبنط العريض.

رانيا يوسف

وخطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، بتداولها مقطع فيديو شهير لها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث قامت بتركيب أغنية بالبنط العريض لحسين الجسمي عليه.