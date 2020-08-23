فيديو.. سوسن بدر عن أغنية حسين الجسمي الجديدة: "حبيتها أوي"

نشرت الفنانة سوسن بدر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" وهي تستمع للأغنية الجديدة للفنان حسين الجسمي "بالبنط العريض" وتتمايل معها، معلقة "حبيتها أوي".

وتفاعل عدد من الفنانين مع مقطع فيديو الفنانة سوسن بدر، منهم الفنان أحمد داود قائلا في تعليقه: "عسلية"، فيما تفاعل الفنان كريم فهمي على مقطع الفيديو بنشر رموز تعبيرية للحب.

وحقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاهدات وصلت إلى 2.5 مليون مشاهدة، لكليبه الجديد "بالبنط العريض"، عبر موقع "يوتيوب"، خلال 3 أيام من طرحها.

وتصدر "الجسمي" بأغنيته "بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما، تريند "تويتر"، بعدما طرح الأغنية على موقع التدوينات القصيرة.

وأعلن الشاعر الغنائي نادر عبدالله إلغاءه أغنية تحمل اسم "بالنبط العريض"، وذلك احتراما لصديقه أيمن بهجت قمر.

وكتب "نادر"، عبر "تويتر"، ("‏⁧‫بالبنط العريض"‬⁩ العبقري أيمن بهجت قمر كان عنده أغنية عن "الشتا" ألغاها بسبب "أواخر الشتا" احتراما لشغله واسمه، وأنا ألغيت أغنية لنفس السبب كانت كلام أيمن اسمها "ضميري بيأنبني" وهلغي أغنية عندي اسمها بالبنط العريض مع محمد رحيم.. أخلاق المهنة دايما أهم من المهنة).