الاتحاد الأفريقي للتشييد: الشركات المصرية رائدة وتنفرد بأدائها المتطور

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إنه حضر اجتماع الأمس الثانية ظهرا، وفيه أكد رئيس اتحاد المقاولين العراقي، على حاجة بلاده لشراكات مقاولات المصرية لتنفيذ مشروعات مختلفة، بسبب تفرد أداء شركات المقاولات المصرية بالجدية واستخدام الأساليب الحديثة في البناء.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن رئيس اتحاد المقاولين البرتغالي أيضا أثني على إنجازات مصر، في إطار البناء والتشييد: "قالي أنتوا بتعملوا مشروعات إعجاز"، موضحا أن قطاع المقاولين الخاص والعام، باتوا على قدرة كبرى من الحرفية، ووصلوا لمعدلات تنفيذ بدرجة الإعجاز، حيث أن هناك كباري يتم إنشائها في مصر في غضون 56 يوم عبر أيادي مصرية.

وأكد أن العمالة المصرية، ستكون أمنة في العراق، حيث أن 90% من العراق باتت أمنة، و10% يجري تطهيرها من تنظيم داعش، ومنذ 2003، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق، زادت أزمة الإسكان والطرق والمستشفيات والجامعات ومشاريع الكهرباء: "الكهرباء بتشتغل نص يوم والنص التاني مقطوعة، وكل أنواع الشغل هناك محتاجينها".

وأشار إلى أن التشييد والبناء في العراق، كانت مصر رائدة فيه قبل هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي العراقية، وأثناء الحرب الإيرانية، كان هناك الكثير من العمالة والأيادي المصرية التي تعمل في العراق.