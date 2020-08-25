"ماجد" مصري قُتل في سطو مسلح بأمريكا.. وصديقه: كان يساعدني دائما

لقي مصري يدعى ماجد غالي، 49 عاما، حتفه في سطو مسلح على متجر بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح السبت.

فيما ألقى القبض على الأمريكي المتهم بارتكاب الحادث، حيث أظهرت كاميرات المراقبة جيروم نايت، 21 عامًا، وهو يدخل إلى المتجر الساعة 12:17 بعد منتصف الليل ثم فتح النار على المجني عليه.

هاني سمير، أحد أفراد الجالية المصرية في أمريكا، يروي لـ"الوطن"، أنه ربطته علاقة صداقة قوية بالراحل ماجد غالي، حيث تعرف عليه قبل 10 سنوات حينما استقر "هاني"، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكونت علاقة صداقة بينهما طوال تلك الفترة، كان فيها دائما خفيف الظل ويساعد من حوله.

وأضاف سمير لـ"الوطن"، أنه في بداية تواجده في أمريكا ساعده "غالي" كثيرا في إقامته والتعرف على ثقافة الأمريكيين لتجنب وقوعه في أي مضايقات من المحيطين به، موضحا أنه تفاجأ بخبر مقتله، وأن أفراد الجالية المصرية هناك تسعى للوصول للقاتل، حيث نشرت صورة القاتل واسمه على مواقع التواصل الاجتماعي ودشنت مناشدة لكل من يعثر عليه أن يتواصل مع الأسرة.

وتابع أنه عقب مرور قرابة 24 ساعة على وقوع جريمة القتل، سلم المتهم نفسه إلى المحققين، أول أمس، ووجهت له اتهامات بارتكاب جريمة قتل ومحاولة سرقة، وجرى حبسه وتحديد كفالة بقيمة 200 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحاكمة.