وزير الأوقاف عن تحديد خطبة الجمعة 10 دقائق: النبي كان يلقيها في 8 فقط

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من قيام الأهالي بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة القادمة غير المساجد التي حددتها الأوقاف، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذلك، كما أنه غير مسموح لغير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة الجمعة في المساجد.

وشدد جمعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة وجود إمام المسجد وعمال المسجد أيضًا أثناء صلاة الجمعة، مؤكدًا أنه في السابق قبل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كانت وزارة الأوقاف قد حددت مدة الخطبة 15 لـ 20 دقيقة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن تلك المدة كانت في الأوقات الطبيعية التي كان مسموحا للمواطنين الجلوس في المساجد بكل أريحية، ولكن نظرًا لظروف كورونا تم تحديد خطبة الجمعة في 10 دقائق فقط، حتى نجعل تواجد المواطنين في المساجد أقل وقت ممكن، وهذا أمر شرعي ولا خلاف على ذلك.

وتابع: "ما وصلنا من خطب النبي عليه السلام، أن أطول خطبة في حجة الوداع كانت 8 لـ 10 دقائق فقط، فسيتم التشديد على مدة إلقاء خطبة الجمعة في كافة المساجد والالتزام بموضوع الخطبة وهو الأمل"، معربًا عن سعادته بعودة فتح المساجد لأداء الجمعة، داعيا الله ألا يكتب على مصر أو أي دولة في العالم إغلاق دور العبادة.