وزير الأوقاف: نعيش في حالة استنفار قصوى.. ونراهن على وعي الشعب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ما زال يراهن على وعي الشعب المصري بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء أداء صلاة الجمعة وحضوره للمساجد بالكمامات، حيث إن التزام المواطنين بالتباعد والإجراءات في الصلوات العادية وراء إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، وهذا يرجع لوعي الشعب المصري وثقافته، وعظمة الشعب ظهرت واضحة في تطبيق الاجراءات.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة في حالة استنفار قصوى، وتم منع الإجازات لكل العاملين بالمساجد من أئمة وعمال، وتم عمل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة، وفي كل مديرية، موضحًا أن محور خطبة الجمعة سيتلخص فى الأمل، وأن قدرة الله قائمة في كل شيء.

وأوضح وزير الأوقاف أنه تم ترك تحديد المساجد التي سيتم أداء بها صلاة الجمعة من عدمه لكل مديرية من مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، فهو يثق أن الوزارة بها قيادات متميزة، لذلك كان حريصا على أن من يقوم بخطبة الجمعة الماضية في التليفزيون المصري مدير مديرية أوقاف أسيوط، مؤكدًا أن هناك عقوبات مشددة وفقًا للقانون تنتظر من يقوم بمخالفة التعليمات.

وأشار إلى أنه بفضل الله عندما تعود الدولة بقوة بكافة مؤسساتها الكاملة تتلاشى ظواهر الخروج عن القانون، ولكن من يصعد للمنبر دون الحصول على التصريح سيتم التعامل معه بمنتهى الحسم وفقًا للقانون مع المخالف ومع من سهل له عملية الصعود، ومن فتح له المسجد ومن أذن له بالصعود.