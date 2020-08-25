وزير الأوقاف: ندرب الأئمة على السوشيال ميديا والتحول الرقمي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه جرى تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم العام الماضي والحالي، كما أن الأوقاف تُسهم في بناء 10 مدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "جمعة"، أنه أصدر قراراً وزاريًا بأن تكون جميع تعاملات الأوقاف بالقيمة التجارية الفعلية العادلة، وهناك تدريب للأئمة على السوشيال ميديا والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تهدف إلى إعداد كوادر وقيادات على قدر عال من الكفاءة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب تعمل على بناء الشخصية المتكاملة مهارياً وثقافيًا وعلميًا، فهناك من يقوم بالتركيز على التخصص فقط دون بناء ثقافي متكامل، ناصحًا الشباب بضرورة العمل على بناء أنفسهم مهاريا وعلميا وثقافيا، وضرورة متابعة الأخبار والبرامج التحليلة حتى لا يكونوا منفصلين عن الواقع.

وحول تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تطوير إيرادات الأوقاف والاستثمار، أكد أن الوزارة حققت أعلى عائد سنوي استثماري، والعام الماضي تحقق صافي أرباح مليار و 546 مليون جنيه، وهو أعلى عائد في تاريخ الأوقاف، مشيرًا إلى وجود طفرة في الأرباح مقارنة بفترة حكم الرئيس السيسي وما قبلها.