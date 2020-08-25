بتر قدم عامل سقط عليها 1.5 طن حديد في مصنع ببورسعيد

أصيب عامل ببتر قدمه، مساء اليوم، بعد سقوط 1.5 طن حديد عليها من أعلى ونش فى مصنع جنوب بورسعيد.

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول أحمد صلاح فضل، 24 سنة، فى حالة سيئة إلى مستشفى عطاء التخصصي، وتبين من التشخيص ضرورة بتر قدمه اليمنى فورًا، فيما أمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

وأوضح زملاء العامل فى المصنع، ومحمد شحاتة خال المصاب، أن العامل يعمل فى شركة "إليكو ستيل" للحديد والصلب جنوب بورسعيد بعقد منذ عامين، وأنه أثناء رفع 1.5 طن حديد بونش ومروره بجانب العامل سقط الحديد على قدمه، مشيرًا إلى أن المسؤولين بالمصنع استغرقوا ساعة ونصف الساعة حتى تمكنوا من رفع الحديد من على قدمه، ما ترتب عليه إصابة العامل بنزيف حاد، وتم إبلاغ الإسعاف، حيث أكد التقرير الطبي للمصاب أن الحالة وصلت متأخرة للمستشفى، وأن الفريق الطبي لم يتمكنوا من إسعافه إلا ببتر القدم.

وطالب خال المصاب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع لعدم التزامه بشروط الأمن والسلامة المهنية والحفاظ على أرواح العاملين فيه، ما أدى إلى عاهة مستديمة لشاب فى مقتبل حياته سعى للعمل لينفق على أسرته.