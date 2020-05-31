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محمود مسلم

السيطرة على حريق بقرية الجناين جنوب بورسعيد

كتب:

هبه صبيح
04:00 م | الأحد 31 مايو 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء في بورسعيد، اليوم، على حريق نشب في أكوام "الهيش" بقرية الجناين جنوب بورسعيد ما أدى إلى وصول النيران بالقرب من عدة منازل دون إصابات.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطار من إدارة الإطفاء والحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بقرية الجناين وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة أسباب الحريق إذا كانت طبيعية بفعل الحرارة أو عن قصد وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.