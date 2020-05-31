السيطرة على حريق بقرية الجناين جنوب بورسعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء في بورسعيد، اليوم، على حريق نشب في أكوام "الهيش" بقرية الجناين جنوب بورسعيد ما أدى إلى وصول النيران بالقرب من عدة منازل دون إصابات.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطار من إدارة الإطفاء والحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بقرية الجناين وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة أسباب الحريق إذا كانت طبيعية بفعل الحرارة أو عن قصد وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.