"تنفيذي كفر الشيخ" يوافق على إنشاء محطتي رفع صرف صحي بقريتين

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، في جلسته اليوم الثلاثاء، على تخصيص 200 متر من أرض ملك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية بر بحري بقرية مسطروة، لإقامة حجرة محولات رفع، لتغذية مغذي قرية بر بحرى، وإقامة مخازن للجمعية الزراعية الواقعة بحوض الشروة الغربى بناحية قرية الإبراهيمية بمركز ومدينة دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذي على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 393 مترًا مربعًا بناحية عزبتي راشد والصاوي التابعتين للوحدة المحلية لقرية سنديون مركز ومدينة فوة، وكذلك إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 400 متر مربع الواقعة بحوض داير الناحية زمام جمعية كفرالجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش بمركز ومدينة قلين، وتخصيص قطعة أرض المقام عليها مستشفى سيدى سالم المركزى.

ووافق المجلس التنفيذي علي استصدار قرار تخصيص لمستشفى قلين المركزى بكفرالشيخ، ووافق على التبرعات التلقائية لصالح صندوق خدمات المحافظة، وإنشاء كيان إداري بعزبة الزاوى التابعة لقرية دقميرة بمركز ومدينة كفرالشيخ.

كما وافق على تعديل مسمى قرار التخصيص رقم 392 لسنة 1998 من إنشاء مركزشرطة إلى إنشاء قسم شرطة بمدينة سيدى غازي، ووافق على مشروع اللائحة الداخلية لمدرسة تعليم القيادة بالمحافظة، ولائحة تحسين الخدمة المحلية المرورية.