تجديد حبس المتهم باغتصاب زوجة أبيه 15 يوما على ذمة التحقيق

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس سائق توتوك لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة اغتصاب زوجة أبيه داخل شقتها في حلوان.

وقالت المجني عليها أمام جهات التحقيق إن المتهم تربص بها واعتدى عليها جنسيًا، مستغلًا وفاة زوجها "والد المتهم"، واغتصبها بالإكراه.

وبدأت الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من ربة منزل "47 سنة"، ضد نجل زوجها المتوفى، اتهمته فيه باغتصابها بالإكراه في شقتها بمنطقة المنشية بحلوان، وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص البلاغ أكدت المجني عليها أن ابن زوجها "22 سنة"، والذي يعمل سائق توك توك اعتاد التحرش بها بعد وفاة والده، حتى اغتصبها بالإكراه واعتدى عليها جنسيا وبالضرب، قبل أن يغادر المنزل ويهرب بعد تأكيدها له بأنها ستبلغ عنه الشرطة.

وأعدت مباحث مديرية أمن القاهرة عدة أكمنة للمتهم، وأسفر أحدها عن إلقاء القبض عليه في أحد الأماكن التي يتردد عليها، وبمواجهته بأقوال زوجة والده اعترف بجريمته، معللا ذلك بأنه لم يكن في وعيه، وعندما أفاق وشعر بما فعل ترك المنزل وفر هاربًا، فجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم سبق اتهامه في جريمة قتل منذ فترة وقضى فترة في السجن وخرج ليجد والده قد توفى، فاضطرت زوجة والده أن تتركه يعيش معها في الشقة لعدم وجود مكان آخر له يأويه، لكنها فوجئت به يتحرش بها جنسيا ولم تبلغ عنه خوفا على مستقبله وحرصًا عليه من العودة للسجن مرة أخرى، وخوفا من الانتقام منها لتسببها في حبسه - بحسب التحريات - لكن عندما تطور الأمر إلى اغتصابها ومعاشرتها جنسيا بالإكراه، قامت بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.