كيف تؤثر واقعة اغتصاب فتاة على فندق فيرمونت القاهرة؟

جريمة يرجع تاريخها إلى عام 2014 كانت ضحيتها فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تعرضت للاغتصاب من قبل مجموعة من الشباب داخل الفندق، وتم إثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية رغم مرور عدة سنوات.

بداية القضية كانت بتلقي النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 كتابًا من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وعلى خلفية الشكوى المقدمة من القومي للمرأة، أمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

فيما أعلنت إدارة فندق "فيرمونت نايل سيتي" أنها على دراية وتتابع ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014.

واقعة الاغتصاب المشار إليها داخل فندق فيرمونت اعتبرها خبراء علم الاجتماع أنها قد تترك أثرًا على الصورة الذهنية للفندق الكبير لدى رواده بينما اعتبر خبراء السياحة أن الواقعة لا تزال قيد التحقيقات وبعد الفصل في القضية وفي حال ثبوت الواقعة سيتعين على إدارة الفندق اتباع إجراءات عدة لإعادة الصورة الذهنية الخاصة به.

عز الدين: في حال ثبوت التهمة ستترك أثرا على ثقة النزلاء

الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، اعتبرت تلك الواقعة في حال ثبوت حدوثها في فيرمونت ستترك أثرا على ثقة النزلاء الذين اعتادوا ارتياده واختياره دون غيره من الفنادق الأخرى، معبرة عن ذلك بقولها،"من السهل كسب الثقة ومن الصعب الحفاظ عليها".

وأضافت عزالدين في حديثها لـ"الوطن" أن الواقعة ستأخذ وقتها وتسقط من ذاكرة الجمهور بمرور الوقت، ولكن سيحتاج الفندق إلى محاولة كسب ثقة جمهوره من خلال الأساليب والطرق الدعائية التي تراها الإدارة ملائمة.

من ناحية آخرى، عبر إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، عن الواقعة بقوله أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وعلى الجميع انتظار نتيجة تحقيقات النائب العام التي تتولى الكشف عن ملابسات الواقعة لعدم الإضرار بسمعة الفندق.

واعتبر موسى في حديثه لـ"الوطن" أن تدخل النائب العام في الواقعة أمر له ناحية إيجابية، فهي خطوة تحافظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وتحافظ على تحقيق العدالة رغم مرور سنوات طوال على الواقعة ويعطي إحساس بالعدالة المجتمعية، ولكن لابد من وجود أدلة قوية وقاطعة على وقوع الجريمة.

سهم زكي: يشترط وجود كاميرات مراقبة في الممرات والمداخل ورجال الأمن الداخلي لأي فندق

سهم زكي، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية وزارة السياحة والآثار، أكد أن هناك شروطا وضوابط أساسية من غرفة السياحة للحصول على تراخيص أي فندق سياحي أهمها وجود كاميرات مراقبة في الممرات والمداخل ورجال الأمن الداخلي لأي فندق صغير أم كبير، ولكن لايجوز وضع كاميرات داخل الغرف لخصوصية النزلاء.

وأضاف زكي في حديثه لـ"الوطن" أنه في حال ثبوت وقوع الجريمة داخل الفندق ستتولى إدارة الفندق إعادة ثقة العملاء بها بالدعاية التي تراها مناسبة لها.