"أمين النواب": البرلمان لن يكمل مدته المنصوص عليها فى الدستور

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أولى جلسات دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول، مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية، وتنتهي مدة الفصل التشريعي الحالي في 9 يناير 2021.

وطوال هذه الفترة، سيحق للنواب، استخدام صلاحياتهم التشريعية والرقابية، وكذلك الاحتفاظ بمهامهم، لحين انتهاء المدة المقررة للمجلس وهي 5 سنوات، وذلك بموجب الدستور.

يأتى ذلك وسط استعداد عدد كبير من نواب البرلمان، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة 2021.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "البرلمان سيرسي سابقة برلمانية فى الفصل التشريعى الحالي، وهى عقد دور انعقاد سادس (منقوص)، وهو ما يعنى أنه لن يكمل مدته المنصوص عليها فى الدستور".

وأشار فوزي، إلى أن "النواب" سيشهد ولأول مرة، انعقاد 6 أدوار فى الفصل التشريعي الواحد، بدلاً من 5.

كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أشار في نهاية الجلسة البرلمانية أمس، أن "المجلس سيواصل عقد جلساته فى دور الانعقاد السادس مطلع أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال الفصل التشريعى الأول، الذى سينتهى 9 يناير المقبل".