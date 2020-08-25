وكيل "البرلمان" يكشف موعد انتهاء حصانة النواب الحاليين وفقا للدستور

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس استطاع خدمة الوطن على مدار 5 سنوات كان معاونا فيها الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المجلس عمل بضمير وطني وانحاز دائما للمواطن المصري في كافة القوانين.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه لأول مرة في التاريخ يتواجد معارض في هيئة مكتب المجلس، حيث إنه من حزب الوفد، وتولى منصب وكيل المجلس، وهو ما يعكس حالة الديمقراطية في المجلس.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن معارضته على بعض القوانين كانت من أجل مصلحة الوطن فقط، موضحًا أن الحصانة لن تنتهي لنواب المجلس الحالي بانتهاء دور الانعقاد أمس ولكن تنتهي يوم 9 يناير2021 بحسب النص الدستوري الصريح، كما أن مجلس الشيوخ المقبل سيساعد في انجاز القوانين ودراستها جيدا بما سيخفف الحمل على مجلس النواب.