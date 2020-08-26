حماية المستهلك: بعض المدارس عرضت على أولياء الأمور تعويض أقل من 25%

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار الجهاز بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل، المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، راعى مصالح كل الأطراف، مثل المستهلكين وأصحاب المدارس.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "نشرنا القرار في الجريدة الرسمية حتى لا يتحجج أحد بعدم المعلومية، والتطبيق سيكون من الغد، وإذا لم يجرى التنفيذ سنتخذ الإجراءات القانونية والقرار عادل".

وتابع: "بعض المدارس عرضت على أولياء الأمور نسب أقل من الربع، بعضهم قبِل، والبعض الآخر تمسك بحقوقه، وعلى المدارس تنفيذ القرار بالكامل، مفيش فصال ومفيش جزء من جزء".

وأوضح، أن قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات رادعة تدريجية تحقق الغرض، لافتًا إلى أن أولياء الأمور مرتاحون ويشعرون أنهم استعادوا حقوقهم.