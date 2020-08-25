أرقام شكاوى حماية المستهلك "عشان لو المدارس الخاصة رفضت ترد المصروفات"

ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.

ومن لم يلتزم بتلك التعليمات، فأنه يخالف نصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه، فكيف يمكن تقديم شكاوي في تلك المؤسسات.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، طرق تقديم شكاوي حماية المستهلك، حال رفض المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها رد نسبة الخصم الـ25%، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أرقام حماية المستهلك

ـ الخط الساخن 19588

ـ رقم واتس أب 01281661880

ـ رقم واتس أب للمحافظات 01030000602

كما يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

طريقة تقديم شكوى إلكترونية بحماية المستهلك

- ينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين في البداية بالتوجه لمحل الشراء وحل المشكلة وديا، وحال عدم حلها يمكن التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه لجهاز تقديم الشكوى.

- لتقديم الشكوى يجب توافر الفاتورة الخاصة بالمنتج محل الشراء متوفر بها جميع بيانات المنتج أو الخدمة محل الشكوى.

- حال الرغبة في تقديم الشكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، يتم التقدم بها من خلال الآتي:

- يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص على الرقم 19588 في القاهرة والإسكندرية.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكوى مجانا.

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال موقع جهاز حماية المستهلك بالضغط على أيقونة تقديم الشكوى.

- التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.