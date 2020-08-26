"الصحة" تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا الصيني في مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر في تواصل مع كل دول العالم وكل الجهات الدولية، والشركات التي تُجرى تجارب سريرية على أي لقاح من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث يجري التواصل مع تلك الجهات بشكل يومي، مؤكدًا أن تعاون مصر مع دول العالم في ملف كورونا لم يكن مقتصرًا على إدارة الأزمة فقط.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تتواصل مع دول العالم من أجل الحصول على أي لقاح خاص بالفيروس أو شرائه أو إنتاجه فور ثبوت فعاليته، موضحًا أن مصر تتعاون مع إحدى الشركات الصينية التي انتهت مؤخرًا من المرحلة الثالثة من لقاح كورونا.

"الصحة": سنحصل على حق إنتاج لقاح كورونا الصيني فور ثبوت فعاليته

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه كان هناك لقاءً منذ حوالي شهر جمع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والسفير الصيني بالقاهرة بشأن دراسة توقيع اتفاقية فور الانتهاء من التجارب السريرية، أن تحصل مصر على اللقاح فور ثبوت فعاليته، وكذلك انتاجه في الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات، وسيكون هناك نقل تكنولوجيا من الجانب الصيني إلى مصر.

وأشار إلى أن الجانب الصيني اشترط وجودة في مصر ورؤية خطوط الانتاج للمصانع التي ستقوم بانتاج اللقاح، وجرى التأكد من جاهزية تلك الخطوط، وجاري العمل على نقل التكنولوجيا من الصين لمصر، موضحًا أن السفير الصيني دعا وزيرة الصحة لزيارة الصين لحضور مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين مصر والصين فيما يخص تصنيع اللقاحات، كما ستتفقد زايد مصانع انتاج اللقاحات في الصين.

"الصحة": هالة زايد ستجرى زيارة للصين الشهر المقبل

وأردف مجاهد، أن الوزيرة استجابت لهذه الدعوة، وستقوم بالسفر إلى الصين الشهر المقبل كما سافرتها من قبل أثناء الجائحة، فهناك علاقات تربط الشعبين المصري والصيني، كما أن مصر حريصة على تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجالات عديدة، وجرى اقتراح التعاون بين اللجان المصرية والصينية التي تضع البرتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح أن السفير الصيني هنأ الوزيرة على نجاح مصر في مكافحة فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها، وثمن جهود القيادة الساسية في احتواء أزمة كورونا، كما ثمن جهود مصر في المشروعات القومية التي تقوم بها في الملف الطبي، والمبادرات الصحية الرئاسية، وسيكون هناك تعاون ممتد مع الجانب الصيني في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات.

وتابع: "فور انهاء اجراءات التوقيع، ومراسم الاتفاق وجوانبه بين مصر والصين، سيجري فورًا بدءً العمل على انتاج اللقاح، ونحصل على المنتج الذي يكفي احتياجات مصر من اللقاح، متواصلين مع شركات أخرى خاصة باللقاح، والوزيرة عندها اجتماع الأربعاء مع إحدى الشركات التي تقوم بإجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا".