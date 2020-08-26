أحمد فهمي: أرغب في تقديم "السقوط في حلم سوسن" منذ سنوات

يستأنف النجم أحمد فهمي، تصوير أحداث فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن"، مطلع سبتمبر المقبل.

وقال فهمي لـ"الوطن"، إن فكرة هذا الفيلم، تراوده منذ سنوات عدة، وتحديدا منذ عمله مع هشام ماجد وشيكو، حيث راودتهم أفكارا حينها في هذا الإطار قبل انفصالهم، مضيفا أنه أبلغ المخرج أحمد الجندي بإطارها العام، وقت تصويرهم لفيلم "الكويسين"، إلا أنه لم يركز معها حينها لانشغاله بتصوير الفيلم.

وتابع: حدثني الجندي عن الفيلم أثناء تصوير مسلسل "الواد سيد الشحات"، بعد إعجابه بها، فتلاقت رغباتنا عندها، بخاصة وأننا لم نقترب من هذه المنطقة سينمائياً، وتحديداً منذ فيلمي "طير أنت"، و"الحرب العالمية التالتة".

ويشارك في بطولة الفيلم روبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد وخالد أنور، من إخراج أحمد الجندي.