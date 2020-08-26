كريم أبوزيد: "فكك من الناس" رسالة حب أردت توجيهها للجميع

بعد غياب عشرة سنوات، عاد الفنان المصري كريم أبو زيد بميني ألبوم "فكك من الناس"، وهو الألبوم الرابع له، بعد ألبوم "تفاحه أدم"، و"لون شعرك" و"عايز اتجوز".

وقال كريم في بيان: "بعد النجاحات السابقة، اتجهت إلى التمثيل لمدة عشر سنوات، وكان ابتعادي عن الغناء هذه الفترة، يعود إلى ظروف الثورة، وتأثر الفن الغنائي في الوطن العربي".

وأضاف: "مع اختلاف الفتره مابين ألبوم لون شعرك، وتفاحة أدم، والآن، لاحظت ظاهرة منتشرة بين البعض، وهي تآثير الناس على بعضهم بالسلبيات، خاصةً مع ظهور السوشيال ميديا، أصبح الموضوع منتشر أكثر".

لذلك أطلقت أغنية "فكك من الناس"، وهي رسالة حب أردت توجيهها للناس، بعد غياب عشرة سنوات، تهدف إلى الابتعاد عن الأشخاص السلبية وأفكارهم، والتفكير فقط.

جدير بالذكر، أن أغنية "فكك من الناس"، لها نسختان الاولى "spanish" والثانية "house"، والأغنيه كلمات أحمد عرفان، ولحن كريم أبو زيد، توزيع أشرف محمود أبو زيد وMix & Master، نور Music Producer، ويعد الألبوم كامل ألحان كريم أبو زيد، وإنتاج شركة "ARPU PLUS" هاني عزيز.