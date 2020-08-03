كريم أبوزيد يطرح "الدنيا حلوة" أولى أغنيات "فكك من الناس"

طرح الفنان كريم أبوزيد أولى أغانى ألبومه الجديد "فكك من الناس" وتحمل الأغنية اسم "الدنيا حلوة"، ومن المقرر طرحه خلال فصل الصيف.

والأغنية التي جرى طرحها حملت اسم "الدنيا حلوة"، وهي من كلمات وألحان كريم أبوزيد نفسه، وجرى طرحها عبر قناته على يوتيوب.

ويحمل الألبوم اسم "فكك من الناس"، ويضم 5 أغانيات فقط، تعاون فيها كريم مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، فيما لحن كريم جميع أغاني الأليوم بنفسه، أما التوزيعات فتشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامي عبده.

ويعد ألبوم كريم المقبل هو الرابع في مشوراه الفني بعد ألبومات "لون شعرك" 2004، و"تفاحة آدم" 2005، وعايز اتجوز" 2008.