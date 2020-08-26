نرمين الفقي مطربة في "لؤلؤ" وإدوارد منتج أغنياتها

تستعد الفنانة نرمين الفقي، لبدء تصوير دورها في مسلسل "لؤلو"، الذي تخوض من خلاله الفنانة مي عمر أولى بطولاتها في الدراما التليفزيونية، والمقرر عرضه خارج سباق دراما رمضان المقبل.

وعلمت "الوطن"، أن الفقي تجسد دور مطربة، فيما يتولى الفنان إدوارد إنتاج أغنياتها، وفقا للأحداث.

وكانت شركة "سينرجي"، أسندت مهمة الكتابة إلى الفنان محمد مهران، حيث أوشك مهران على الانتهاء من كتابة نصف الحلقات، وتسليمها للشركة المنتجة مباشرة.

ويبدأ مخرج العمل محمد عبدالسلام تصوير المسلسل، بالمشاهد الداخلية، التي تجمع بين مي عمر وأحمد زاهر، ثم تتوالى مشاهد الممثلين تباعا، حسب الجدول المقرر للمخرج وفريق عمله.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين.