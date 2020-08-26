للأطباء البيطريين.. كيفية الإدلاء بالصوت في الانتخابات

شرح الدكتور محمد أشرف، المرشح لعضوية مجلس الأطباء البيطريين، كيفية إدلاء الطبيب البيطري بصوته في الانتخابات، حيث سيتم تسليم عدد 7 ورقات بألوان مختلفة لكل عضو بالنقابة، على مستوى الجمهورية، عدا نقابتي القاهرة والجيزة، التي تخلو من انتخابات فرعية بها، لذلك يتسلم الناخبين فيها 4 ورقات.

وأوضح أن الورقة ذات اللون الأحمر، ستكون لانتخاب نقيب عام الأطباء البيطريين.

أما اللون الأبيض، فهو مخصص لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة، َانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت 15 سنة.

أما اللون الأخضر، فهو خاص بانتخاب عضو مجلس النقابة العامة على مستوى المنطقة.

واللون الأصفر، لانتخاب رئيس النقابة الفرعية لمحافظتك، َاللون الأزرق، لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة.

أما اللون الكريمي، فسيكون لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية تحت 15.