بالأسماء.. الحركة القضائية للمناصب القيادية بمحكمة النقض 

أصدر المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارا بالانتدابات وتجديد الندب لعدد من القضاة بمحكمة النقض، وهي كالتالي، تجديد ندب القاضي محمود مسعود متولي شرف، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضي رافع محمد أنور عبدالرحمن جمعة، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضي أشرف سمير محمود عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، حسب ما صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

كما تضمنت الحركة بالنسبة للمكتب الفني، تجديد ندب القاضي حسني حسن عبداللطيف أبوزيد نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضي محمد أيمن سعد الدين عباس، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضي عادل محمود عبدالمنعم عمارة نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.

وفيما يتعلق بالتفتيش الفني، جرى ندب القاضي صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب االقاضي علاء الدين أحمد السيد محمد، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وندب السيد القاضي يونس علي يونس سليم، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

كما تضمن القرار ندب القاضي محمود محمد توفيق عبدالغني، نائب رئيس محكمة النقض، مستشارا فنيا لرئيس محكمة النقض.

وفيما يتعلق بالأمانة العامة للمحكمة، جرى تجديد ندب القاضي حسام حسين يوسف الديب، نائب رئيس محكمة النقض، أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضي خالد محمد محمد الشرقبالي، نائب رئيس محكمة النقض، أمينا عاما مساعدا لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضي حاتم أحمد عبدالباري سليمان، القاضي بمحكمة النقض، عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب الدكتور محمد سامي السيد العواني، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب طارق علي صديق علي، نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

وتضمنت كذلك، تجديد ندب حسام الدين حسين عواض الجيزاوي، نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض، عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب محمد حسن محمد السيد الشربيني، نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض، عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب أحمد فرغلي عبدالرحيم زناتي، المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب السيد مصطفى طه سيد علي قاسم، الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وندب مصطفى محمد أمين موسى نور، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية، المنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض، عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

كما تضمن القرار تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبدالهادي، نائب رئيس محكمة النقض، مستشارا لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، وندب القاضي مصطفى أحمد المرسي فتح الله، نائب رئيس محكمة النقض، مستشارا مساعدا لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.

وفيما يتعلق بمركز المعلومات، جرى تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضي هاني أحمد عبدالمنعم عمر يوسف، القاضى بمحكمة النقض، عضوا بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وندب القاضي وجدى فايز عجبان فليفل، المحامي العام الأول بالنيابة العامة، عضوا بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وندب القاضي الدكتور محمد عصام إبراهيم الترساوى فليفل، المحامي العام الأول بالنيابة العامة، عضوا بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.